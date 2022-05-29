متهم بالنصب على مواطنين في القاهرة: أزمة كورونا خسرتني الفلوس وكنت ناوي أرجعها

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسليمهم وحدات سكنية، بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وقال المتهم أمام رجال النيابة، إنه لم يكن ينوي النصب على المواطنين، إلا أن أزمة كورونا جاءت مثل الطامة الكبرى، ومعها تعثر الجميع، مستطردا: "حالي وقف، وخسرت الفلوس، بس كنت ناوي أرجعها".

وتابع المتهم خلال التحقيقات: "لما بدأت الأزمة والدنيا قفلت، الناس امتنعوا عن سداد الأقساط، ومكنتش لاقي فلوس أكمل بيها، فقررت إغلاق مكتب العقارات، وبعدها اتهموني بالنصب، بالرغم من أنهم دفعولي الفلوس بخاطرهم، ولما تعثرت مش عايزين يصبروا".

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات؛ لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقيامه بالنصب عليهم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى، تبلغ من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضًا عن 11 شخصا آخر، بتضررهم من صاحب إحدى الشركات للتسويق العقاري، الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 9 ملايين جنيه نظير التعاقد على وحدات سكنية، إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه، ورفض رد المبالغ المالية، وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضرا له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.