وزير بريطاني يؤكد عدم تعرض جراي لضغوط بسبب فضيحة بارتي جيت

قال براندون لويس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "متأكد تماما" إنه لم يحاول أي مسؤول في الإدارة تخفيف محتوى التقرير الخاص بما يسمى بفضيحة بارتي جيت قبل نشره الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن لويس قوله إنه كان من المعروف تماما أن أساليب الضغط لم تكن لتنجح مع سو جراي، المسؤولة المدنية البارزة التي أعدت التقرير الخاص بالتجمعات الاجتماعية لأعضاء الحكومة والتي شكلت انتهاكا لقواعد الإغلاق الرامية إلى احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19).



وذكر لشبكة "سكاي نيوز" "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يكون قادرا على الضغط على سو جراي لكتابة تقرير ليست مقتنعة بأنه هو التقرير الكامل والمناسب".



وتلقي لويس سؤالا بشأن تقرير بصحيفة صنداي تايمز أشار إلى أن أعضاء بارزين بفريق جونسون ضغطوا على جراي لحذف تفاصيل عن بعض التجمعات وحذف أسماء بعض المسؤولين الذي حضروا.