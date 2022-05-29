الدنمارك تسجل 468 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجلت الدنمارك 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و182 ألفا و7 إصابات، والوفيات إلى 6399.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.