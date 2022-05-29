محافظ المنيا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية باللجان

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لجان امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي – تجاري - فندقي"؛ للتأكد من انتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد، حرصا على سلامة وصحة الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا.

وشملت الجولة، المرور على لجان مجمع كفر المنصورة "الصناعي والزراعي والتجاري".

واطمئن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات والطلاب داخل اللجان، بالإضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، ووجه بتوفير سبل الراحة للطلاب؛ لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

ومن جانبه، أشار محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى الاستعداد لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية من خلال إعداد 204 لجان بجميع المراكز، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 65 ألفا و97 طالبا وطالبة.