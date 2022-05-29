 الرئيس السابق لديزني بوب إيجر يستحوذ على حصة في شركة كانفا الاسترالية - بوابة الشروق
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الرئيس السابق لديزني بوب إيجر يستحوذ على حصة في شركة كانفا الاسترالية

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:23 م
استحوذ الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيجر على حصة في شركة كانفا الاسترالية لبرمجيات تصميم الجرافيك والتي يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم شهريا، حسبما أفادت شبكة "سي ان بي سي".

كما وافق إيجر على العمل كمستشار لكانفا، حسبما قالت "سي ان بي سي" نقلا عن متحدث باسم الشركة، إلا أنه لم يذكر أي من الطرفين حجم الحصة التي استحوذ عليها إيجر.

وكانت قيمة كانفا قد بلغت 40 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما جمعت 200 مليون دولار إضافية، لتصبح واحدة من شركات البرمجيات الخاصة الأعلى قيمة في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج آنذاك

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