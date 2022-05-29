 زيلينسكي يقوم بزيارة لجنود الجبهة الأمامية في إقليم خاركيف الأوكراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يقوم بزيارة لجنود الجبهة الأمامية في إقليم خاركيف الأوكراني

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 6:25 م

أشاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بجنود الجبهة الأمامية في أوكرانيا خلال زيارة قام بها لإقليم خاركيف المحاصر في شرق البلاد.

وأظهرت لقطات نشرت اليوم الأحد على القناة الرسمية لزيلينسكي على تطبيق تيلجرام الرئيس وهو يمنح ميداليات للجنود، ويتفقد البنية التحتية المدمرة في خاركيف والمركبات العسكرية المحترقة التي تركها الجيش الروسي.

وأعرب زيلينسكي عن شكره للجنود على خدماتهم، قائلا "أشعر بفخر لا نهاية له بالمدافعين عنا.. كل يوم يخاطرون بحياتهم ويقاتلون من أجل حرية أوكرانيا".

وخلال تقرير من القيادة العسكرية على وضع العمليات على الجبهة، تحدث زيلينسكي مع الحاكم أوليه سينيهوبوف بشأن الضرر الذي لحق بالمواقع المدنية في المنطقة.

ووفقا لسينيهوبوف، جرى تدمير أكثر من ألفي منزل في خاركيف والمنطقة المحيطة بها، حيث لا تزال روسيا تسيطر على 31% من الأراضي.

وأضاف سينيهوبوف أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو أسفر عن استعادة 5% من الأراضي.

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