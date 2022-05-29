شولتس يفتتح معرض هانوفر الصناعي ويرحب بدعم قطاع الصناعة للعقوبات على روسيا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم قطاع الصناعة للعقوبات المفروضة على روسيا.



وخلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي، قال شولتس مساء اليوم الأحد إن المعرض ينعقد في ضوء " الحرب المروعة" لروسيا على أوكرانيا " ولذلك فمن المهم تماما أن نعرف أن قطاع الصناعة يقف وراء الإجراءات التي اتخذناها ومنها على سبيل المثال العقوبات وذلك حتى نقنع روسيا بإنهاء هذه الحرب".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تمثلت على سبيل المثال في النقاش حول الطاقة الآمنة، أوضحت بصورة أكبر ضرورة دفع التحول الاقتصادي قدما، وأشار إلى الحاجة إلى إجراءات وعمليات جديدة " ويوضح هذا المعرض أن هذا الأمر ممكن وأننا سننجزه بسرعة كبيرة".



ورفض شولتس مجددا تقليص التجارة الدولية بسبب الأزمات الراهنة وقال:" كما أن ما نشهده اليوم، يعد في الوقت نفسه علامة على أنه يجب علينا أن نتعاون معا وأن علينا أن ندفع التحول الاقتصادي لمجتمعنا قدما".



وأدلى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتصريحات مشابهة وقال عن العولمة:" لنتمسك بها لكن لنعد توجيهها من جديد، ولا ينبغي أن نعود إلى لغة نعرة قومية جديدة، وعندئذ سينتهي بنا الحال في وقت ما إلى حالة كحالة الخروج البريطاني أو (ظهور الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب".