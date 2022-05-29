حبس المتهمين بقتل شاب أثناء نقله إلى المصحة للعلاج من الإدمان بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، حبس 3 شباب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بقتل شاب أثناء نقله إلى إحدى مصحات علاج الإدمان في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول المدعو م م ش، 22 عامًا، مُقيم في بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب.

وتبين أن المتوفى كان يُعالج فى مصحة لعلاج الإدمان وتمكن من الهروب منها، وحين حاولت والدته نقله إلى المصحة مرة ثانية للعلاج، واستعانت في سبيل ذلك بـ 3 شباب لتوثيقه ومساعدتها على نقله، وأثناء محاولة نقله من المنزل حدث بينه وبين الشباب مشادة انتهت بمشاجرة أودت بحياته بطعنة نافذة في القلب.

جرى ضبط الشباب الثلاثة، وتم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1480 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.