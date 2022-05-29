موسكو تحقق في قتال نجل نائبة برلمانية بريطانية إلى جانب أوكرانيا



فتح القضاء في موسكو دعوى جنائية ضد بن جرانت، نجل النائبة والوزيرة البريطانية السابقة هيلين جرانت، للقتال ضد الجيش الروسي في أوكرانيا.



وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد أنه "في إطار قضية جنائية بشأن المرتزقة، يسعى المحققون لتحديد دور لأحد أقارب البرلمانية البريطانية هيلين جرانت".



وأشيد ببن جرانت، الذي خدم لسنوات عديدة في سلاح البحرية الملكية البريطانية، في وسائل الإعلام البريطانية باعتباره بطلا للقتال إلى جانب أوكرانيا منذ آذار/ مارس.



وتقدم الصحافة البريطانية مرارا تقارير عن أنشطته القتالية، بما في ذلك إنقاذه مؤخرا حياة رفيق حرب مصاب تحت النيران وحمله خارج ساحة المعركة.



ووفقا لأعلى هيئة تحقيق حكومية روسية، يتم التحقق الآن بشأن "توليه الهجوم لمجموعة من المرتزقة الغربيين على معدة عسكرية روسية في أوكرانيا".



وعمل المرتزقة، جريمة جنائية في روسيا، مثلما هو الحال في الكثير من الدول الأخرى، وقد يتم توقيع عقوبة السجن على جرانت تصل إلى سبع سنوات إذا حوكم في روسيا.