سجن عامل وسيدة 10 سنوات لاتهامهما بقتل شخص وفصل رأسه عن جسده بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل وسيدة بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهما بقتل شخصا بسكين وفصل رأسه عن جسده وإلقائه بنهر النيل، دائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة لكل من "م. ن"، 32 عاما، عامل، و"أ. ك" 36 عاما، حاصلة على ليسانس لغة عربية، تهمة قتل المجني عليه "أ. إ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن وقاما بشل حركته ووجها له عدة طعنات باستخدام سكين، قاصدين قتله فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، ثم قام المتهم الاول بفصل رأسه عن جسده ووضعهما في جوالين وإلقائهما بنهر النيل.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.