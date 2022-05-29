خبير يوناني: جدرى القرود ليس وباء

صرح مسؤول صحي يوناني بأنه على الرغم من أن المنحنى الوبائي لمرض جدري القرود يبدو أنه آخذ في التصاعد، إلا أنه لا يتوقع أن يخرج عن نطاق السيطرة بحيث يصل إلى أبعاد "تبعث على القلق".

وقال جيكاس ماجوركينيس - وهو عالم الفيروسات الإكلينيكي وعضو لجنة الخبراء بوزارة الصحة اليونانية - في تصريحات نقلتها صحيفة كاثميريني اليونانية اليوم الأحد - " إنها ظاهرة نراقبها عن كثب وسيتم زيادة عدد التشخيصات في الأيام المقبلة، وإن لم يكن بمستوى ينذر بالخطر".

وأضاف "وفقا لتقديراتي فإنه في الأيام الخمسة عشر المقبلة ستنخفض حدة هذه الظاهرة".

وفيما يتعلق بانتقال الفيروس في دول معينة مثل المملكة المتحدة، حيث تضاعفت الحالات ثلاث مرات في الأيام الأخيرة، قال الخبير اليوناني "لا شك في أن هناك عمليات انتقال تحدث داخل هذه الحدود.. ويبدو أن هناك احتمالية كبيرة لأن يكون قد تم نقله من خلال اتصال وثيق للغاية".