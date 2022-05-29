تبحث جميع النساء عن طرق للحصول على شعر كثيف، ولكن العادات السيئة في أسلوب الحياة والعوامل الخارجية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية وغيرها، تعمل على تحطيم بصيلات الشعر، بالإضافة إلى أن ما نأكله ينعكس على البشرة والشعر.

وهناك الكثير من الأطعمة الرائعة التي يمكن أن تزيد من حجم الشعر وتساعد على نموه بشكل أسرع وأقوى، ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي تساعد في الحصول على شعر كثيف.

• البازلاء

البازلاء مصدر قوي للمعادن والمغذيات الأساسية، كما أنها مصدر رائع للبروتين الذي يتكون منه الشعر، حيث إن البروتين النباتي عالي الجودة وفيتامين (ب) العالي الموجود في البازلاء يساعد في الحصول على شعر كثيف، وذلك عن طريق تناول 2-3 ملاعق كبيرة منقوعة.

• الزبيب

الزبيب الأسود مليء بالحديد، ومن الأفضل تناوله في صورة منقوعة، كما أنه غني بفيتامين (ج) ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحصول على بشرة متألقة وشعر كثيف، لذلك يجب على المرء أن يأكل 7-8 حبات زبيب كل يوم للحصول على شعر طويل ولامع.

• بذور السمسم

تساعد بذور السمسم -التي تعد مصدرًا مثاليًا للبروتين النباتي- على نمو الشعر وزيادة حجمه، حيث تحتوي كل 30 جرامًا من بذور السمسم على نحو 5 جرامات من البروتين، مما يساعد في الحصول على شعر كثيف.

• أوراق الكاري

يحتوي الكاري على كمية جيدة من البروتين وفيتامين B وC وبيتا كاروتين، وتمنع هذه العناصر الغذائية، الشعر، من الترقق وتعزز نموه، لذلك يقترح مضغ 3-5 أوراق الكاري في الصباح، وذلك لأنها تساعد في تسريع نمو الشعر.



