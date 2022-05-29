توريد 135 ألف طن قمح في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 135 ألفا و54 طنا من القمح، مؤكدا التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود؛ لضمان توريد الكميات المقررة، خاصة وأن موسم محصول القمح لهذا العام يُعد موسما استثنائيا.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، توريد أمس السبت 3 آلاف 455 طنا ليصل إجمالي ما تم توريده 135 ألفا و54 طن قمح بالمحافظة، مشيرا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيرا على المزارعين والموردين.

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، إن إجمالي مساحة الأراضي التي تم زراعتها هذا العام لمحصول القمح التي تبلغ 208 آلاف و100 فدان، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبا، ومن المستهدف استلام نحو 375 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.