عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد تظاهر الآلاف معظمهم من النساء في مدريد، السبت، في مسيرة لمطالبة الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة.

ودُعت إلى المسيرة حوالي 186 مؤسسة ومنظمة نسوية، وفقا للشرطة الإسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مثل «إلغاء القوانين المتعلقة بالدعارة» و«لا زبائن لا تجارة»، وغيرها من الشعارات.

جدير بالذكر، أن البغاء (الدعارة) شرعي ومسموح به قانونيا في إسبانيا، ولكنه يعتبر منافيا للأخلاق العامة، لذلك لا تتمتع بائعات الهوى بأي حقوق، كما لا يحق لهن التمتع بالضمان الاجتماعي.