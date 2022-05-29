تقام ورشة تدريبية وحوار ثقافى بمكتبة البلد في القاهرة حول مفهوم واستكشاف العلاج بالفن، في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل وتديرها الفنانة والمدربة نهال حسين.

وذكر موقع المكتبة الرسمى، اليوم/السبت/، أن العلاج بالفن هو النشاط الذى يتم فيه استخدام الفنون من رسم ، تصوير، نحت، موسيقى ، ويكون عبارة عن وسيلة لاكتشاف ذواتنا والعناية بها ، منذ مرحلة الطفولة ، لأننا نكون أكثر جرأة فى ممارسة الفنون، من الموسيقى والرسم ، والرقص بدون الخوف من النتائج، وتقدم الورشة من خلال التأمل والحركة ، والتواصل مع النفس للوصول للتعافى.