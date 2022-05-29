 نيبال: فقدان طائرة تقل على متنها 22 شخصا - بوابة الشروق
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نيبال: فقدان طائرة تقل على متنها 22 شخصا

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 8:40 ص

أعلن مسئولون حكوميون في نيبال ، اليوم الأحد ، فقدان طائرة تقل على متنها 22 شخصا خلال رحلتها من بلدة "بوخارا" السياحية إلى "جومسون" غرب البلاد.
ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.


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