شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الأحد، في حين ارتفع سعر صرف اليورو والإسترليني، في معظم البنوك العاملة في مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "الخاص" سجل الدولار 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالدولار أمام الجنيه المصري 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، وواصلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعها ما بين 6 و11 قرشا شراءً وبيعًا، في البنوك الحكومية والخاصة.. وسجلت في البنكين "الأهلي ومصر" 19.84 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.86 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق لليورو أمام الجنيه 19.83 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع.

كما واصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعه ما بين 6 و10 قروش شراءً وبيعًا، وذلك بعد ارتفاعه يوم الخميس ما بين 17 و20 قرشا، في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنكين الحكوميين "الأهلي ومصر" سجل سعر الإسترليني 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع جنيه.. وفي البنك التجاري سجل 23.37 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق للجنيه الإسترليني أمام الجنيه 23.34 جنيه للشراء و23.48 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية.. شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر" استقرارا ليسجل 4.94 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع.. وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا بقيمة 3 قروش شراءً وبيعا ليسجل 58.38 جنيه للشراء و60.88 جنيه للبيع.. بينما سجل الدرهم الإماراتي استقرارا، ليصبح 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.