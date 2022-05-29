اليابان : بدء عملية بحث مكثفة عن 12 شخصا ما زالوا مفقودين عقب غرق قارب سياحي

بدأت اليوم الأحد في اليابان عملية بحث مكثفة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام عن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب سياحي قبالة سواحل هوكايدو شمال البلاد منذ أكثر من شهر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العملية بدأت صباح اليوم بانتشار سفن وطائرات من خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى هذه العملية ستغطي مناطق أوسع من شبه جزيرة "شيريتوكو" إلى جزيرة "كوناشيري".

وتقوم قوات خفر السواحل بنشر ست سفن دورية بالقرب من "كوناشيري" وهو ضعف أكبر عدد من السفن التي تم حشدها منذ وقوع الحادث، كما تقوم الشرطة بتمشيط الخط الساحلي لشبه الجزيرة، ومن المقرر أن تنضم قوارب سياحية محلية وسفن صيد إلى البحث إذا سمح الطقس بذلك.

يشار إلى أن السفينة "كازو 1" - التي كانت تقل 26 شخصا - قد غرقت قبالة شبه جزيرة "شيريتوكو" في 23 أبريل الماضي .. وتم تأكيد مقتل 14 راكبا ولم يتم التوصل إلى أي شخص مفقود منذ يوم 28 أبريل.