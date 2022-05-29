 فلسطين: مستوطنون يجددون اعتداءاتهم على الشيخ جراح وسلوان ومواجهات في الطور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: مستوطنون يجددون اعتداءاتهم على الشيخ جراح وسلوان ومواجهات في الطور

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:13 م
جدد مستوطنون اعتداءاتهم على بيوت أهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، بينما اندلعت مواجهات في بلدة الطور.
وبحسب وكالة للأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا القسم الغربي من حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي واعتدت على الأهالي بالهراوات.
وفي السياق ذاته، اعتدى عدد من المستوطنين على منازل المواطنين في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحاول أحدهم دعس شاب بالمكان.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

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