روسيا: تدمير مستودع أسلحة كبير للجيش الأوكراني في منطقة كريفي ريه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير ترسانة كبيرة من الأسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة في منطقة في كريفي ريه.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو 25، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأحد.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لإحدى مهام مروحيات «كا 52»، ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.

وأظهر المقطع المنشور نشاط المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية من طراز «كا 52»، خلال عملية تدمير المواقع والمركبات والمدرعات العسكرية الأوكرانية.

ولوحظ كيفية إصابة دبابات أوكرانية بصواريخ جوية مباشرة، بالإضافة إلى استهداف وتدمير عدد من الأوكار والحصون المنتشرة في المناطق الأوكرانية.

في السياق نفسه، أعلنت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية نفذت من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات، من خلال صواريخ موجهة متطورة، من خلال تقنيات نظام الرؤية والملاحة الخاصة.