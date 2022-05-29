حسام صالح: رسالة الإعلام لم تعد من طرف واحد والتفاعل مع الجمهور أكثر مما كان سابقا

محمود مسلم: غير مسموح للإعلام بنقل وعي زائف





قال الدكتور حسام صالح المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة جزءا من الإعلام التنموي والجماهيري ومرتبطة بالإعلام المباشر والذي يضم كل الوسائل الجديدة من سوشيال ميديا وأفراد في الإعلام الرقمي.



وأضاف صالح، خلال المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة "تحديات الإعلام العربي في ضوء التنمية المستدامة"، أن الإعلام التنموي واقعي، وأن رسالة الإعلام لم تعد من طرف واحد مباشر، وإنما أصبحت الرسالة متعدد الأبعاد، والتفاعل بين وسائل الإعلام والجمهور أصبح أكثر مما كان سابقا.



وتابع: "الإعلام يبرمج خططه لنقل الخطط ومن ثم نقل ردود فعل الجمهور بعد مخاطبتهم ونقل ذلك للمخططين بما فيه من دعم أو مطالب بإصلاح وتطوير، ومابقاش في حاجة اسمها ترتيب محلي لوسائل الإعلام وإنما أنظر باهتمام إلى ترتيب وسائل الإعلام عالميا والمنطقة".



من جهته، طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهم أدوات ووسائل توصيل رسائل التنمية الاستدامة، برفع وعي للقائم بالاتصال عبر جهد وتدريب على مفاهيم التنمية ليكون لدينا متخصصين في المعالجة الصحفية التنموية، نظرا لأنه جيل أكثر وعيا بقضايا التنمية المستدامة وأكثر وعيا بمفرداتها.



وأضاف أن الإثارة الصحفية كانت غالبة في كثير من الأوقات، ومنذ عام 2006 وحتى 2016 كان المذيع لا ينتهي إلى تلخيص قضية معينة وإنما تحدث له النشوة الإعلامية عندما ينسحب الضيف أو يعتدي على ضيف آخر في البرنامج.



وأكد أنه غير مسموح للإعلام بنقل وعي زائف أو شئ غير موجود على الأرض ولكن عليه أن يعطي أملا للناس.