نائب بالكنيست: مسيرة الأعلام الإسرائيلية استفزاز لمشاعر المُسلمين وستؤدي للتصعيد

قالت غيداء ريناوي زعبي، العضو العربية بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس"، اليوم الأحد، إن ‏مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس بمسارها الحالي هي استفزاز لمشاعر المسلمين ومن الممكن أن تؤدي لتصعيد لا أحد في حاجة إليه.

وشددت زعبي – في بيان صحفي - على أن الأقصى حق "مُقدس" للأمة العربية والإسلامية ويجب التعامل مع هذه القضية على هذا الأساس، مُطالبة مُفوض الشرطة الإسرائيلية بعدم الانجرار وراء قطاع اليمين المتطرف وغاياته.

واقتحم ما يزيد على ألف مستوطن إسرائيلي منذ الصباح الباكر الحرم القدسي الشريف، ورفع المستوطنون العلم الإسرائيلي داخل الحرم، وأدوا ما أطلقوا عليها "السجود الملحمي"، بالانبطاح على الأرض سجودًا وذلك للمرة الأولى دون منع الشرطة الإسرائيلية لهم من هذا الأمر.

ورأى محللون فلسطينيون أن الشرطة الإسرائيلية كانت في السابق تمنع المستوطنين الذين يقومون بالسجود في الحرم القدسي وتقوم بإبعادهم نحو ثلاثة أشهر عن الأقصى عقابًا لهم على هذا الأمر – وخوفا من التصعيد - إلا أن عدم تدخل الشرطة الإسرائيلية لمنعهم اليوم هو قرار واضح بالتصعيد وانصياع تام لليمين الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة.

وكانت عضو الكنيست غيداء ريناوي، انشقت عن الحكومة الائتلافية الحالية الهشة، لمدة 3 أيام في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعود في قرارها الذي جعل الحكومة الائتلافية دون الـ 60 صوتًا في الكنيست.