 سكرتير شعبة الذهب: الأسعار دائما ما تكون مذبذبة.. وأنصح بالشراء الآن - بوابة الشروق
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سكرتير شعبة الذهب: الأسعار دائما ما تكون مذبذبة.. وأنصح بالشراء الآن

أحمد علاء
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:27 م
قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار دائما ما تكون مذبذبة وتتأثر بالأوضاع الدولية بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الذهب يتأثر بفترات الحرب والتضخم وأسعار البترول، وهو ما يُحدث حالة من التباين في أسعار الذهب.

ونصح نجيب، بشراء الذهب في هذه المرحلة، قائلًا إن البيع يكون مع اعتدال السعر بشكل أكبر، إذ وصل سعر الجرام قبل أسبوعين إلى 1250 جنيهًا في حين انخفض حاليا بأكثر 215 جنيهًا.

وتابع: «لتجنب الخسارة، يمكن شراء سبائك أو أشياء تكون مصنعيتها منخفضة بحيث لا تكون محملة بأعباء كبيرة ومن ثم يمكن للمواطن تحقيق أرباح».

وأكد توفر السبائك في الأسواق، إذ لا يملك تاجرًا بعينه لكن لدى عدد كبير من التجار.

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