لماذا تراجعت البورصة رغم خطط الحكومة لدعم السوق؟

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال تعاملات الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وتكبدت الأسهم القيادية النسبة الأكبر من الخسائر، بالتزامن مع إعلان الحكومة خططها للتوسع فى قيد عدد من الشركات والأصول المملوكة لها بالسوق.



وانخفض المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» للأسهم القيادية بنسبة 1.12% إلى مستويات 10086.72 نقطة، وتراجع مؤشر « إى جى إكس 70» متساوى الأوزان بنسبة 1.11% إلى مستويات 1727.06نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا «إى جى اكس 100» بنسبة 1.06% إلى مستويات2599.57 نقطة.



وجاءت التراجعات على الرغم من إعلان الحكومة عن طرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعى، والتى تستهدف من خلالها زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% خلال ثلاث سنوات القادمة، وطرح عدد من الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال والجيش بالبورصة.



وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى يوم 15 مايو الحالى، أن الحكومة ستضم أكبر 7 موانئ فى شركة واحدة وتطرح حصة منها بالبورصة، كما ستطرح عددا من الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال، وتعتزم قيد 10 شركات منها اثنتان تابعتان للجيش قبل نهاية العام.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه رغم إعلان خطط الحكومة لدعم سوق المال، إلا أن تعديل مؤسسة موديز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى سلبية، ضاعف من حجم ما يعانيه السوق، ودفع لزيادة معدلات الضغوط البيعية على الأسهم القيادية من قبل المستثمرين الأجانب، فى وقت يعانى فيه من الهشاشة، وتدنى السيولة.

وأضافت رمسيس، أن قيم وأحجام التداولات واصلت تسجيل مستويات متدنية، مع تخلى المؤسسات المصرية عن دعم السوق، وطرح شهادات بنكية بعائد 18% جذبت المستثمرون الأفراد عن المخاطرة بالبورصة، كما انخفضت عمليات الشراء بالهامش التى كانت توفر سيولة كبيرة للمتعاملين بعد القيود التى فرضتها هيئة الرقابة المالية عليها.



وبلغ إجمالى قيم التداولات على الاسهم خلال الجلسة نحو 286,4 مليون جنيه بالتداول على 152,9 مليون سهم من خلال تنفيذ 20 الف عملية.



وكان رئيس البورصة محمد فريد عقد اجتماعا فى 23 مايو الماضى، مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسى فى سوق الأسهم منهم البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات، وطالبهم بزيادة حجم استثماراتهم بالسوق بعدما أظهرت الإرقام أنه لايزال ضعيفا جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات فى أسواق الأسهم إقليميا وعالميا.