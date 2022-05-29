13 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول التعاون الطبى في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام.

ووصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ــ في بيان صحفي مساء اليوم/السبت/ أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات، وهم كل من الدكتور : محمد أبو الوفا محمد ، والدكتور : كريم فتحى صاوى .. تخصص : جراحة مخ وأعصاب والدكتور محمد رجب خليفة تخصص طب أورام والدكتور أحمد محمد أحمد تخصص تجميل والدكتورة كريمة يوسف أحمد تخصص كبد وجهاز هضمى والدكتور عصام سعد عبد الواحد ، والدكتور محمد سامى عبد الله تخصص جراحة قلب وصدر والدكتور عبد الرحمن حسن صادق ، والدكتور محمود عبدة ياسين تخصص جراحة عامة والدكتور يوسف محمد نعيم تخصص أشعة والدكتور عمرو أحمد محمود تخصص عظام والدكتور أحمد إبراهيم أحمد تخصص تخدير والدكتور أحمد علاء الدين جميل تخصص جراحة أوعية دموية .

ومن جانبه .. أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.