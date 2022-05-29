



عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو، يرصد لحظات اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لشبان فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس.



وانتشرت عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في نقاط مختلفة من القدس الشرقية، قبل ساعات من «مسيرة الأعلام»، ما يثير الخشية من تصعيد جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان لها، عن «اعتقال 18 مشتبها به في البلدة القديمة والحرم القدسي بتهمة السلوك غير المنضبط، والاعتداء على عناصر شرطة ومدنيين والمشاركة في أعمال شغب عنيفة».



وأوضحت أنها اعتقلت «ثلاثة مشتبه بهم في باب العمود، بعد أن ألقى متظاهرون الحجارة والزجاجات على قوات الأمن»، مشيرة إلى أن حارسا شخصيا لشخصية عامة أصيب بجروح طفيفة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري بمدينة القدس المحتلة، أكثر من 1530 مواطنا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أكثر من 16 ألفًا و900 حالة اعتقال سُجلت في القدس منذ عام 2015، أعلاها العام الماضي وبلغت 2784 حالة، بما فيها أطفال ونساء وكبار السن وجرحى.



وأوضح أنّ القدس تُسجل النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال شهريًا، كونها تشهد مواجهات قوية مع الاحتلال، واعتداءات مكثفة، لا سيما مع التصاعد المستمر للاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون للمسجد الأقصى.



ويواصل الاحتلال الإسرائيليّ منذ بداية «الهبة الشعبية» أواخر 2015، تصعيده لعمليات الاعتقال الممنهجة في القدس، ففي كل ساعة يتم رصد عمليات اعتقال جديدة، يرافقها اعتداءات متواصلة، تصل إلى إطلاق النار، والضرب المبرّح، وذلك بهدف تقويض المواجهة المستمرة فيها.



