الأهلي يعلن تحسن حالة مايا ممدوح لاعبة الطائرة في تونس 

اطمأن الجهاز الطبي بالفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي على مايا ممدوح لاعبة الفريق، بعدما شعرت بضيق تنفس وتم نقلها للمستشفى، عقب نهاية مباراة الفريق أمس السبت أمام الأولمبي القليبي التونسي في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، والتي انتهت بفوز الأهلي٣ - صفر.

وأكد حمدي الصافي المدير الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» أن مايا شعرت بضيق تنفس نتيجة لالتهابات في الجيوب الأنفية، وتم نقلها للمستشفى، إلا أن حالتها تحسنت بعدما خضعت لجلسة بخار، وأنها سوف تشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

ويلتقي سيدات طائرة الأهلي مع قرطاج التونسي غدًا الاثنين في المباراة التي تجمع بين الفريقين بنصف نهائي البطولة الإفريقية.