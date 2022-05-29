توجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالشكر إلى مدير أمن المحافظة محيي سلامة، قائلا إنه يتم ضبط الحوادث البسيطة التي تحصل مع السياح خلال ساعات قليلة، من ثلاث إلى أربع ساعات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الأحد، أن المحافظة لديها منظومة كاميرات هائلة للغاية تغطي جميع شوارع الغردقة، بدأ تشغيلها بشكل احترافي خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: «اي مواطن يدخل الغردقة ومدن البحر الأحمر يشعر بأمان شديد ويستمتع بالفترة التي يقضيها بالمحافظة».

وحول موضوع التصريح للسفن واليخوت بالدخول، قال إنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لهذا الموضوع، برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية وزير السياحة والآثار وعدد آخر من الأعضاء، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة جوانب كثيرة في هذا الموضوع، لأنه لا يتعلق فقط بمدينة الغردقة فقط، بل يمتد إلى أكثر من مدينة.

وأكد أن الاتجاه العام في هذا الموضوع هو تشجيع سياحة اليخوت بشكل غير طبيعي، مضيفًا أن المحافظة تحتاج خلال الفترة المقبلة، تزويد المناطق الخاصة بركن اليخوت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض الموجودة بالفعل.

ولفت إلى استعداد المحافظة للإيفاء بهذه التوجهات في ضوء القرارات التي ستصدر من اللجنة المشكلة، مضيفًا أن معدل إشغال السياح للفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر جيد للغاية بشكل غير متوقع خلال هذه الفترة.