رئيس المركز القومي للامتحانات يكشف سبب إلغاء الأسئلة المقالية باختبارات الثانوية العامة

قال الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إنه في السنوات السابقة كان هناك نوعا من الذاتية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، إذ كان تصحيح نفس السؤال يختلف من مصحح لآخر وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للبحث عن طريقة موضوعية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة باعتبارها سنة مصيرية درجاتها تتحكم في مصير الحياة الجامعية للطالب.

وأضاف رمضان، في حوار لقناة "مدرستنا"، أنه بعد البحث تبين أن أقصر الطرق لإنهاء هذه الأزمة هي الاعتماد على الأسئلة الموضوعية بدلًا من المقالية، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الأسئلة المقالية سيئة، فهي تقيس مهارات الطالب في ربط الأفكار ببعضها، وكذلك مهارات التحليل والاستدلال والتدليل على إجاباته، ولكن من أبرز عيوبها الذاتية في التصحيح وعدم الموضوعية تماما؛ لأن المصحح فيها يتأثر بخط الطالب وأسلوبه في الكتابة وليس بالإجابة نفسها وهو ما يؤثر سلبا على درجات الطالب.

وأكد أن الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" إجاباتها واضحة لا يختلف عليها اثنان، وبالتالي لا تحدث أي ارتباك في التصحيح، كما أن الأسئلة الموضوعية تغطي المنهج كله لأنها لا تحتاج لوقت كبير في الكتابة، وأسئلة الاختيار من متعدد أسهل للطالب عند الإجابة؛ لأن من شروط صياغتها أن يكون جزء السؤال مصاغا بطريقة بسيطة وسليمة ويقيس ناتجا معينا من نواتج التعلم، أما البدائل الاختيارية المتاحة يراعى فيها أن يكون فيها بديل واحد فقط صحيحا تماما والبدائل الأخرى قريبة من الصحة للتأكد من مدى تركيز الطالب وفهمه.