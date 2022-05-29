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زيادة صادرات قطر مع ارتفاع الطلب على الغاز بسبب حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 11:30 م
ارتفعت الصادرات القطرية في أبريل الماضي مع استفادة أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال من زيادة الطلب عليه بعد حرب روسيا في أوكرانيا.

وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية إلى 5ر43 مليار ريال (9ر11 مليار دولار) مقارنة بـصادرات بقيمة 21 مليار ريال قبل عام، وفقا لبيان. وأدى هذا إلى وجود فائض تجارى بلغ 2ر34 مليار ريال في الشهر نفسه، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وتكافح أوروبا لإيجاد بدائل لغاز روسيا وهى أكبر مورد للغاز إلى القارة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعد واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا مهما من الحل.

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