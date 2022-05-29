أردوغان: إجراء محادثات مع إسرائيل للتعاون في مجال الغاز الطبيعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل تشجيع روسيا وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، معلنًا عن إجراء اتصالين هاتفيين مع الجانبين، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأحد، أوضح أردوغان أن المحادثات مع فنلندا والسويد لم تكن على المستوى المتوقع، معقبًا: «لا يمكننا الموافقة إطلاقًا على انضمام الدول الداعمة للإرهاب إلى حلف الناتو طالما أنا رئيس لتركيا».

وأكد عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب، مضيفًا: «إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد».

وفي سياق آخر، صرح بأن «الجانب الإسرائيلي يقول إنه مستعد للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي»، قائلًا إن وزير الطاقة التركي سيجري محادثات في هذا الإطار.

وذكر أن تركيا ألغت المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى (مع اليونان)، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لم يعد محاورا بالنسبة له.