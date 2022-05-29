البنك المركزي التشيكي يتجه لزيادة الفائدة الشهر المقبل

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي التشيكي، توماس هولوب، إن البنك في حاجة إلى أن يزيد أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، لمواصلة مكافحة التضخم الجامح، حتى على الرغم من أن ذلك يفرض عبء إضافيا على النمو الاقتصادي.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن هولوب قوله للتليفزيون التشيكي العام اليوم الأحد إنه يتوقع أن يتم التصويت بشأن تشديد السياسة النقدية في 22 يونيو، بعد أن زاد صناع السياسة أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مجمع بواقع 550 نقطة أساس على مدار العام الماضي.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت أسعار الفائدة تتضمن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو نفس المقدار الذي اتخذه البنك مطلع مايو، قال إنه "توقع واقعي".

وتتعرض تلك الدولة الواقعة بوسط أوروبا لأسرع معدل تضخم في نحو ثلاثة عقود، بفعل ارتفاع أسعار السلع العالمية وضغوط محلية ترجع إلى سوقي العقارات والعمالة اللذين يعملان بأكثر من طاقاتهما.

وبينما تكافح الصناعات التحويلية الرئيسية نقص المكونات وقد يتعرض الاقتصاد للتوقف هذا العام نتيجة لذلك، يتخوف صناع السياسة حيال ظهور مؤشرات على أن النمو السريع لأسعار المستهلكين أصبح أمرا متجذرا..