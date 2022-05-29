يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، غدًا الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأحد.

وبحسب «الأناضول»، تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي إلى الإمارات، منذ 15 عامًا.

وأمس الجمعة، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سعي بلاده إلى «مضاعفة» العلاقات التجارية مع تركيا، لافتا إلى أنها زادت بنسبة 82% خلال عامين، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو في إسطنبول.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد، إن العلاقات بين الإمارات وتركيا «تستطيع أن تحقق الكثير من آمال وطموحات الشعبين، وأن تعزز مكانة البلدين الإقليمية».

وأضاف: «نستطيع أن نضاعف العلاقات التجارية بين البلدين، وأن نعمل أكثر لتعزيز شراكتنا حول العالم، وتعد إفريقيا نموذجا ممتازا لذلك، سواء في مجالات التنمية والشراكة التجارية وتهيئة الظروف الأفضل للصناعات والشركات الإماراتية والتركية».

وأوضح أن أحد القطاعات التي تهتم بلاده بها، والتي تعمل على تعزيز العلاقة مع تركيا، هي الطاقة المتجددة، قائلا: «ليس فقط لأنها ناجحة من الناحية التجارية، بل لأنها تشكل أهمية كبيرة لدولنا التي تريد أن تخفض الانبعاثات الكربونية».