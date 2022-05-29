السجن 3 أعوام لسائق متهم بتزوير رخصة سيارة أجرة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الأحد، سائق بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بتزوير رخصة سيارة أجرة، في القضية المقيدة برقم 27607 لسنة 2021 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة شرطة المرور؛ يفيد ضبط شخص يدعى "ع.م.ع"، وبحوزته رخصة سيارة أجرة "مزورة" وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال القيام بحملة أمنية مرورية في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، تم استيقاف سيارة أجرة قيادة المتهم؛ لفحص التراخيص الخاصة بها.

وأضافت التحقيقات أنه وعند تقديم المتهم الرخصة ومناظرتها عبر جهاز الفحص الأمني، تبين أنها مزورة باسم إدارة مرور العجمي، وأن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تزويرها.

وبالتحفظ على المتهم تم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتضييق الخناق عليه أقر بالواقعة، فتحرر محضرًا إداريًا بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد عبد الفتاح الشناوي، ومحمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات، السيد الوزير.