 الجيش الكولومبي يعثر على ثلاث عبوات ناسفة في يوم الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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الجيش الكولومبي يعثر على ثلاث عبوات ناسفة في يوم الانتخابات الرئاسية

وكالات:
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 9:31 م
أعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييجو مولانو أبونتي، أن الجيش الكولومبي عثر على ثلاث عبوات ناسفة في 29 مايو، وهو اليوم الذي تجرى فيه البلاد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال أبونتي: "تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة، واحدة في سان خوسيه ديل جوافياري، والأخرى في كارتاخينا ديل تشيرا".

وأوضح أن العبوتين الناسفتين اللذين ذكرهما تركتا على أرصفة قرب مراكز الاقتراع، والثالثة وجدت في منطقة ريفية وسط البلاد.

وأكد أن هذه الحوادث الثلاثة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتم الإعلان أنه بدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الكولومبية.

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