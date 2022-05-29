محافظ الغربية يشهد حفل تكريم وكيل وزارة الصحة عقب بلوغه سن المعاش

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياضي، حفل تكريم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمناسبة بلوغه سن المعاش، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير والشكر للدكتور عبد الناصر لما قدمه من عمل جليل خلال فترة عمله بمديرية الصحة في الغربية، حيث شهد القطاع الصحي بالغربية منظومة عمل متكاملة ولا سيما خلال فترة جائحة كورونا واستطاعت المحافظة بفضل التنسيق الجيد مع المديرية وجامعة طنطا في تخطي الأزمة وما تلاها من حملات مستمرة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين، واختتم المحافظ كلمته قائلا " فقدت محافظة الغربية اليوم قيادة ناجحة استطاعت نيل تقدير الجميع فكان هذا الحفل المهيب ".

ومن جانبه وجه حميدة الشكر للمحافظ ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة فى حفل تكريمه، مشيداً بجهود محافظ الغربية الذي قدم كل التسهيلات طوال فترة خدمته وجعل من كل صعب يسير، فحققت محافظة الغربية طفرة خلال العامين السابقين في القطاع الصحي، وخاصة خلال جائحة كورونا حيث عبرت المحافظة تلك الأزمة بأقل الخسائر، كما أعرب عن شكره للفريق الطبي والإداري والذي عمل معه طوال تلك الفترة إلى جانب الدعم المستمر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واختتم اللقاء بإهداء الدكتور طارق رحمي درع المحافظة للدكتور عبد الناصر حميدة تقديرا لما قدمه من جهد وتضحية طوال فترة خدمته متمنياً له دوام التوفيق في حياته المستقبلية ،كما أهدى الحاضرين الهدايا التذكارية لوكيل الوزارة.