السفير الروسي لدى بريطانيا: لا نعتزم توجيه ضربة نووية إلى المملكة المتحدة

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلين أن روسيا لا تعتزم توجيه ضربة نووية إلى أراضي المملكة المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا تستطيع توجيه ضربة نووية لبريطانيا العظمى، أجاب المبعوث الروسي بالنفي، قائلاً إنه لا يعتقد ذلك، حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في الصراع في أوكرانيا، أكد كيلين أن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير أنه اتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس للمساعدة.

وبعد ذلك، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى وبعض الدول الأخرى عقوبات واسعة النطاق على روسيا.