مسيرة أعلام فلسطينية في خان يونس دعما وإسنادا لأهالي القدس

نظمت حركة «فتح» إقليم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعما وإسنادا لأهلنا في القدس.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الأحد، رفع المشاركون في المسيرة، التي جابت الشوارع والميدانين الرئيسة في المحافظة، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى، ورددوا عبارات داعمة ومساندة للأهالي المقدسيين ومنددة بالصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث في القدس المحتلة.



وقال أمين سر حركة «فتح» إقليم غرب خان يونس وليد شقورة، إن القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة خط أحمر، ويجب على كل غيور أن ينتفض في وجه المستوطنين لحماية العاصمة الأبدية من التدنيس والاستباحة الإسرائيلية.



ووجه شقورة التحية والتقدير للمرابطين والمنتفضين في القدس ضد ممارسات الاحتلال، قائلا: «نحن معكم يدا بيد وساعدا بساعد ولن نترككم وحدكم في هذه المواجهة مع المحتل الإسرائيلي».



وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيلتحم مع المحتل الإسرائيلي في كل مناطق الالتحام والاحتكاك، في سبيل الحصول على حقوقه الإنسانية والطبيعية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وطالب شقورة جميع المسلمين والعرب بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، ضد الممارسات الإسرائيلية.