الأهلي: نواجه تعنتا من الكاف ونخشى على الجمهور قبل نهائي إفريقيا

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قال العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحظى بتركيز شديد خاصة من جانب اللاعبين اللذين تم فصلهم عن أي أزمات.

وأضاف العامري في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: «توجد علامات استفهام كبيرة من جانب الاتحاد الإفريقي وهناك حالة انعقاد دائم من مجلس الإدارة للتعامل مع المستجدات في ظل وجود أمور غير مفهومة».

وتابع أنه تم الاتفاق من خلال السفارة المصرية بحصول الأهلي على 10 آلاف تذكرة ولكن ما تم على أرض الواقع مخالف تماما بالحصول على أعداد قليلة تصل لألفين تذكرة فقط وما نراه أن هناك رغبة بعدم حصول الأهلي على حقه بتواجد جماهيره.

وأشار العامري فاروق إلى وجود تخوف من طريقة دخول جماهير الأهلي وهناك قلق من طريقة دخول الجماهير والأماكن المخصصة للدخول رغم التأكيدات في الاجتماع الفني.

وأوضح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي نقل تخوف مجلس الإدارة للسفير المصري في المغرب خاصة أن الأهلي يواجه تعنتا واضحا من الكاف.

واستكمل العامري فاروق: «نكن كل الإحترام والتقدير لنادي الوداد المغربي ونحن عرضنا شراء حصة الأهلي من تذاكر المباراة ولكن لم نحصل عليها».

وأضاف أن النادي أرسل خطابا رسميا لتوثيق كل الملاحظات وإثبات الأوضاع الحالية مشيرا إلى أن التذاكر التي حصل عليها النادي نفدت ونحتاج المزيد للجماهير التي ستصل غدا.

وأكد نائب رئيس الأهلي أن مجلس إدارة النادي عقد جلسة اليوم في كازابلانكا وهناك حالة عزل وفصل تام للاعبي الفريق والجهاز الفني عن ما يدور إداريا.