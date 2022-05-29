تفعيل الربط التقني لتبادل المعلومات الائتمانية بين السعودية والبحرين

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وشركة شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت" عن بدء الربط التقني لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين البلدين.

يأتي ذلك تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016.

وقالت "سمة"، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مشروع الربط المعلوماتي بين دول الخليج يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية على المستوى الخليجي، وتوفير أدوات مالية تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بأي تعامل مالي لأي نشاط اقتصادي، بما يعزّز نمو تلك الأنشطة ويرفع مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام، حسب وكالة أنباء البحرين.

وقال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لأهداف برنامج القطاع المالي بإطلاق مشاريع استراتيجية تعزّز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح فرصًا استثمارية أكبر وتضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي لتلك الدول.