الممثلة الشابة أميرة أديب تحتفل بتخرجها

احتفلت الممثلة الشابة أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، بتخرجها من إحدي الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنضم أميرة لاحدي ورش التمثيل هناك قبل العودة الي مصر، لتطوير موهبتها، خاصة بعد النجاح الذي حققته خلال العام الجاري من تقديم أعمال متميزة في التلفزيون مثل "نقل عام"، "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.



الجدير بالذكر ان أميرة حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس.



بدأت أولي أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك و هدي المفتي، محمد أنور، و مجموعة من الوجوه الشابة.