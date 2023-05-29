عوض تاج الدين: نتخذ الإجراءات الاحترازية تحسبًا لأي وباء جديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، عن حقيقة بيان منظمة الصحة العالمية بظهور وباء جديد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يتوقع أن بيان الصادر من منظمة الصحة يهدف لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأن يكون هناك وقاية مستمرة تجنبًا لحدوث أي وباء جديد.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عقب فترة كورونا أنه تم إلغاء حالات الطوارئ ولكن يجب إتخاذ الإجراءات الاحترازية نظرا أن وباء كورونا لم ينتهي، منوهًا إلى أن لم يعد هناك تزايد في الحالات.

وأكد أن العالم يعاني من تسجيل حالات جديدة بشأن الإصابات بالفيروسات التنفسية، مشددًا على ضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة أي وباء قادم.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية عندما تعلن عن وباء معين، ستحدد كيفية التعامل معه، ولكن حتى الآن لم تعلن عن هذا الأمر، متابعا: "كلمة وباء ترصد وباء معين، ولكن التحذير من وباء غير معروف لا يصنف أنه وباء".