أمين سر الموازنة بالنواب: السياسيات والقوانين سيئة السمعة وراء بيئة الاستثمار الطاردة بمصر

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تعديلات قانون رسوم التنمية التي تم إقرارها في جلسة اليوم بالمجلس، لها تأثير مباشر حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر وعلى بيئة العمل بشكل عام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الزيادة في ضريبة الدمغة تؤثر أيضًا على المصنعين المصريين، مُنوهًا أن كل المستثمرين في مصر يواجهون الكثير من الرسوم والضرائب تحت مسميات مختلفة، تتسبب في تراجع الاستثمار بمصر.

وتابع حديثه: «بيئة الاستثمار والمحفزات في أسوأ حال، بسبب السياسيات والدفاع عن القوانين سيئة السمعة، ونيجي نسأل هو المستثمر مبيجيش مصر ليه، هو الاستثمار حالته مش كويسة ليه، ولما طلعت الأموال الساخنة من مصر اتكشفنا وبقى الوضع باين للجميع».

ونوه بأن مصر أمام تحدٍ كبير، مشددًا أن الاستثمار في حاجة إلى تغيير وإصلاح المنظومة الضريبية وفكرة الجباية، إلى فكرة الضرائب العادلة وليس حصر الخلاف أمام 5 مليار جنيه من قانون رسوم التنمية فقط.

وتساءل: «هل نحن أمام حكومة رشيدة تنظر إلى إنفاق يستوجب التخفيض لسد العجز، أم أنها تنظر إلى الطريق الأسهل والأسرع وتعمل على تنفيذه؟»، لافتًا إلى أن هناك ديون مستحقة للحكومة لدى الغير والهيئات الاقتصادية تصل إلى المليارات ولا تستطيع تحصيلها.

وانتقد منظور الحكومة لفرض هذا القانون الذي وصفه بالمدفون، في التوقيت الحالي، مما يثير الخوف لدى المستثمرين.