رئيس شركة العاصمة الإدارية عن مرتبات العاملين: زي الدولة

قال عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مرتبات العاملين في العاصمة تشبه الأجور التي تمنحها الدولة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الأحد: «بندفع مرتبات كويسة وبتكون فيه عوائد ومكافآت وحوافز»، مؤكدا الالتزام بما يحق للعاملين الحصول عليه في الأرباح.

وأشار إلى أنّ الشركة تعمل وفقا للقانون، ولا توجد بها استثناءات بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى منح زيادات في المرتبات بين فترة وأخرى، بينها الزيادة السنوية بجانب زيادة أخرى بنسبة 15%.

وشدد على الاهتمام بالموظفين والعاملين والبحث دائما عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة جديدة في المرتبات، موضحا أنه هناك وسائل انتقال مخصصة تابعة للشركة.

وأفاد بأن الشركة تضم حاليا 265 موظفا، في حين يتم التوسع في الأعمال حاليا وبالتالي ستتم زيادة عدد العاملين، موضحا أنّ العاصمة تبحث عن أعلى مستوى وظيفي.

وتابع: «أي حد هيجي يشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة هيشوف نوعية شغل مش موجودة في أي مكان.. فيه دول بتسبقنا في المدن الذكية لكن على المستوى التكنولوجي إحنا أعلى حاجة».