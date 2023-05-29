دار الشروق تتعاقد مع مصطفى الشيمي على نشر رواية جديدة لليافعين

وقع الكاتب مصطفى الشيمي، عقد نشر رواية جديدة مع دار الشروق ممثلة في أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.

تأتي تلك الخطوة، كتعاون أول ما بين الكاتب مصطفى الشيمي مع دار الشروق، وقد صدرت له من قبل رواية "القط الأسود" لليافعين، وفاز عنها بجائزة كتارا للرواية العربية فرع اليافعين عام 2020، بالإضافة للعديد من القصص المصورة للأطفال.

يشار إلى أن مصطفى الشيمى، هو روائي وقاص من مواليد العام 1989، صدر له من قبل رواية "حي" عن دار العين للنشر 2014، مجموعة "بنت حلوة وعود" عن دار الربيع العربي 2016، مجموعة "مصيدة الفراشات"، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2016، رواية سورة الأفعى عن دار منشورات الربيع 2018، مجموعة "هكذا تكلم الذئب" عن دار منشورات الربيع 2019.