بولندا تفرض عقوبات على المزيد من المسئولين البيلاروس

أعلنت بولندا اليوم الإثنين أنها فرضت عقوبات على 365 من الممثلين الآخرين للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.



وقالت وزارة الداخلية البولندية اليوم إن المسؤولين الذين تشملهم القائمة ممنوعون من دخول بولندا، وأن هذا جاء ردا على تأييد المحكمة العليا في بيلاروس "للعقوبة شديدة القسوة" بحق الناشط من الأقلية البولندية أندريه بوتشوبوت.



وكانت المحكمة العليا في بيلاروس أيدت يوم الجمعة الماضي، الحكم بالسجن لمدة 8 سنوات الصادر بحق الصحفي بتهمة "التحريض على الكراهية" و "التحريض على أفعال تضر بدولة بيلاروس".



وردا على ذلك قررت بولندا الآن منع دخول 159 عضوا برلمانيا و76 قاضيا وسبعة من ممثلي الادعاء و23 صحفيا موالين للحكومة.



وتشمل قائمة العقوبات بالفعل 80 فردا وشركة.



ويشار إلى بوتشوبوت، الذي القي القبض عليه في 2021، كان قد بعث بتقارير حول الأزمة السياسية الداخلية التي اندلعت في بيلاروس بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس 2020 حيث اعتبرت على نطاق واسع أنه شابها أعمال تزوير.



وبينما تم إعلان ألكسندر لوكاشينكو هو الفائز مجددا بعد 26 عاما في السلطة، رأت الحركة الديمقراطية في البلاد أن سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة الحقيقية.



واندلعت احتجاجات طيلة شهور بعد الانتخابات، حيث تم اعتقال 30 ألف شخص مع إصابة المئات وقتل كثيرين، واتهم لوكاشينكو مرارا بولندا بأنها تقف وراء الاحتجاجات.



ويقدر عدد الأقلية البولندية في بيلاروس بأقل قليلا من 300 ألف شخص من إجمالي تعداد سكان البلاد البالغ حوالي عشرة ملايين نسمة.