 ثلاثي وادي دجلة يشارك في ربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش - بوابة الشروق
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ثلاثي وادي دجلة يشارك في ربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

محمد زاهر
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:38 ص

تواصل أندية وادى دجلة، تقديم أداءً قويًا خلال منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش (رجال وسيدات)، ونجح 3 لاعبين من النادي في التأهل للدور ربع النهائي، وهم علي فرج، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي بعد تغلبهم في الأدوار الأولى على منافسين محليين وأجانب.

وحجز علي فرج-المصنف الـ3 عالميًا- أول تذكرة صعود للدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد تغلبه على يوسف سليمان-المصنف الـ11 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-4) (11-6) (12-10)، في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، نجحتا نوران جوهر-المصنفة الـ2 عالميًا-وهانيا الحمامي-المصنفة الـ3 عالميًا- في التأهل لهذا الدور عقب تغلبهن الأول على فيروز أبو الخير-المصنفة الـ37 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7) (12-10)، والثانية على نادين شاهين-المصنفة الـ28 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-5).

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.


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