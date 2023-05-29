مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاستثمار المحلي والأجنبي هو استثمار خاص، يقوم به القطاع الخاص وليس الدولة، مشددًا على أهمية تشجيعه ودراسة حالته.



وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الاستثمار الخاص له شقان، الاستثمار المحلي للمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثاني هو الاستثمار الأجنبي.



وأوضح أن الحوار الوطني ناقش على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي، على مدار 6 ساعات، مضيفًا: «مصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا حاصل في إفريقيا لكننا الثاني عربيا وقد نتراجع للمرتبة الثالثة».



وأوضح أن «أي دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية، مثل السياسات الضريبية وأسعار تملك الأرض والجمارك وأي رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضا السياسات النقدية وسعر الصرف، لأنها تساعده في وضع تقديراتها لمكاسب ومخاطر الاستثمار».