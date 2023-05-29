لافروف يطلع الرئيس الكيني على تفاصيل نهج روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الجانب الروسي أطلع الرئيس الكيني وليام روتو على ما يفعله بالضبط فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وإن نيروبي منفتحة على هذه المعلومات.

وأضاف لافروف "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في القارة الأوروبية. وفي هذا السياق، تطرق الرئيس الكيني ويليام روتو لما يحدث في أوكرانيا أيضا.

وأبلغناه بوجهة نظرنا بشأن الوضع، والتي جاءت نتيجة لسياسة الغرب المتمثلة في خلق تهديدات مباشرة لأمن روسيا، واسترضاء النظام في كييف، وتدمير كل شيء روسي، والتمييز ضد المواطنين الأوكرانيين الناطقين بالروسية، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال لافروف: "أعتقد أن شركائنا يتفهمون، على الأقل، أبدوا امتنانهم لإجراء محادثة شاملة حول هذا الموضوع."

ووصل لافروف إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم الاثنين، في زيارة تتضمن عقد محادثات مع القيادة السياسية للبلاد.

وكانت آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي كينيا في عام 2010.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أجرى كبير الدبلوماسيين الروس جولتين أفريقيتين. وفي يناير الماضي، زار لافروف جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا.

وزار لافروف، في فبراير الماضي، مالي وموريتانيا والسودان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من المقرر أن يشارك لافروف في اجتماع وزاري لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في كيب تاون في الفترة من 1 إلى 2 يونيو المقبل.