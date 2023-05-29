 ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 16 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بحدائق القبة - بوابة الشروق
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ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 16 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بحدائق القبة

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:16 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:16 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن محطة وقود لبيعه 16 ألفا و549 لتر بنزين في السوق السوداء بمنطقة حدائق القبة.

بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة حدائق القبة جمع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء جرد دفتري على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز في كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار 16 ألفا و549 لتر بنزين 92.

وبمواجهة المتهم اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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